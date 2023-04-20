Россияне атаковали Херсонщину почти 300 снарядами, шестеро раненых

За минувшие сутки россияне выпустили 298 снарядов по Херсонской области, ранили 6 человек.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: В ОВА отметили, что противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон оказывался под обстрелами 5 раз.

Прокудин сообщил: российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне; амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.