Россияне атаковали Херсонщину почти 300 снарядами, шестеро раненых
Четверг, 20 апреля 2023, 07:33
За минувшие сутки россияне выпустили 298 снарядов по Херсонской области, ранили 6 человек.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: В ОВА отметили, что противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
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Город Херсон оказывался под обстрелами 5 раз.
Прокудин сообщил: российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне; амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине.
Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
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