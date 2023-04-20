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Россияне атаковали Херсонщину почти 300 снарядами, шестеро раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 07:33
Россияне атаковали Херсонщину почти 300 снарядами, шестеро раненых
иллюстративное фото фото Getty Images

За минувшие сутки россияне выпустили 298 снарядов по Херсонской области, ранили 6 человек.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: В ОВА отметили, что противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

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Город Херсон оказывался под обстрелами 5 раз.

Прокудин сообщил: российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне; амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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Темы: Харьковская областьобстрел
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