Представниця Єврокомісії підтвердила, що стане наступним послом ЄС в Україні

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила, що стане новим послом Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова, яка є представницею Словаччини, у своєму Twitter поділилась публікацією про майбутнє призначення і зазначила, що для неї "велика честь" представляти ЄС в Україні у ролі наступного посла Європейського Союзу.

Реклама:

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine 🇺🇦 as the next 🇪🇺 Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5