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Представниця Єврокомісії підтвердила, що стане наступним послом ЄС в Україні

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 07:43
Представниця Єврокомісії підтвердила, що стане наступним послом ЄС в Україні
фото з facebook Матернової

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова підтвердила, що стане новим послом Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Матернова, яка є представницею Словаччини, у своєму Twitter поділилась публікацією про майбутнє призначення і зазначила, що для неї "велика честь" представляти ЄС в Україні у ролі наступного посла Європейського Союзу.

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На новину відреагував і словацький прем’єр Едуард Гегер. Він зауважив, що це чудово не тільки для Словаччини, але також для ЄС і України.

"Я глибоко переконаний, що завдяки вашим знанням і цінному досвіду ви станете великою перевагою для всієї команди в Києві", – зазначив Гегер у своєму Twitter.

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За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

 
Катаріна Матернова
фото: "Європейська правда"

Нинішній посол ЄС в Україні, естонський дипломат Матті Маасікас, обіймає цю посаду з 2019 року. Очікується, що Катаріна Матернова обійме нову посаду у вересні 2023-го.

На своїй нинішній посаді Катаріна Матернова займається розвитком політики сусідства та розширення ЄС і вже підтримувала тісні контакти з українською владою.

Призначення Матернової є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у світі.

Матернову знають у Києві як одного з ключових друзів нашої держави у Брюсселі. Вона регулярно буває у Києві, давно опікується українськими питаннями та знає як недоліки, так і переваги нашої держави у порівнянні з державами ЄС та сусідами Союзу.

Читайте інтерв'ю з Катаріною Матерновою:  "Рух України до ЄС буде марафоном з великою кількістю блокпостів".

Теми: ЄСЄврокомісія
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