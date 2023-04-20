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Представительница Еврокомиссии подтвердила, что станет следующим послом ЕС в Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 07:43
Представительница Еврокомиссии подтвердила, что станет следующим послом ЕС в Украине
фото из facebook Матерновой

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила, что станет новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова, которая является представительницей Словакии, в своем Twitter поделилась публикацией о предстоящем назначении и отметила, что для нее "большая честь" представлять ЕС в Украине в качестве следующего посла Европейского Союза.

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На новость отреагировал и словацкий премьер Эдуард Гегер. Он отметил, что это прекрасно не только для Словакии, но также для ЕС и Украины.

"Я глубоко убежден, что благодаря вашим знаниям и ценному опыту вы станете большим преимуществом для всей команды в Киеве", – отметил Гегер в своем Twitter.

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По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

 

Катарина Матернова

ФОТО: "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА"

Нынешний посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает эту должность с 2019 года. Ожидается, что Катарина Матернова займет новую должность в сентябре 2023-го.

На своей нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС в мире.

Матернову знают в Киеве как одного из ключевых друзей нашего государства в Брюсселе. Она регулярно бывает в Киеве, давно занимается украинскими вопросами и знает как недостатки, так и преимущества нашего государства по сравнению с государствами ЕС и соседями Союза.

Читайте интервью с Катариной Матерновой:  "Движение Украины в ЕС будет марафоном с большим количеством блокпостов".

Темы: ЕСЕврокомиссия
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