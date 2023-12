Представительница Еврокомиссии подтвердила, что станет следующим послом ЕС в Украине

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила, что станет новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова, которая является представительницей Словакии, в своем Twitter поделилась публикацией о предстоящем назначении и отметила, что для нее "большая честь" представлять ЕС в Украине в качестве следующего посла Европейского Союза.

Реклама:

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine 🇺🇦 as the next 🇪🇺 Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5