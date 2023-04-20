Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представительница Еврокомиссии подтвердила, что станет следующим послом ЕС в Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 07:43
Представительница Еврокомиссии подтвердила, что станет следующим послом ЕС в Украине
фото из facebook Матерновой

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердила, что станет новым послом Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Матернова, которая является представительницей Словакии, в своем Twitter поделилась публикацией о предстоящем назначении и отметила, что для нее "большая честь" представлять ЕС в Украине в качестве следующего посла Европейского Союза.

На новость отреагировал и словацкий премьер Эдуард Гегер. Он отметил, что это прекрасно не только для Словакии, но также для ЕС и Украины.

"Я глубоко убежден, что благодаря вашим знаниям и ценному опыту вы станете большим преимуществом для всей команды в Киеве", – отметил Гегер в своем Twitter.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

ВИДЕО ДНЯ

 

Катарина Матернова

ФОТО: "ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА"

Нынешний посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает эту должность с 2019 года. Ожидается, что Катарина Матернова займет новую должность в сентябре 2023-го.

На своей нынешней должности Катарина Матернова занимается развитием политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживала тесные контакты с украинскими властями.

Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС в мире.

Матернову знают в Киеве как одного из ключевых друзей нашего государства в Брюсселе. Она регулярно бывает в Киеве, давно занимается украинскими вопросами и знает как недостатки, так и преимущества нашего государства по сравнению с государствами ЕС и соседями Союза.

Читайте интервью с Катариной Матерновой:  "Движение Украины в ЕС будет марафоном с большим количеством блокпостов".

Темы: ЕСЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
ЕС
Еврокомиссия представит государствам ЕС детали нового пакета санкций против России – СМИ
Новым послом ЕС в США станет литовка из "черного списка" России – СМИ
СМИ узнали, кто станет новым послом ЕС в Украине
Последние новости
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
Все новости...
Реклама: