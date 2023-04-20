Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії перевалили за 184 тисячі вояк

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 07:55
Втрати Росії перевалили за 184 тисячі вояк
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

За минулу добу українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од,
  • РСЗВ  – 539 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

У штабі додають, що дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Генштаб
Росіяни перемістять на оборонні позиції у Криму 400 строковиків – штаб
Сили оборони за добу знищили 21 ворожий "Шахед" – зведення
Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: