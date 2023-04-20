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Втрати Росії перевалили за 184 тисячі вояк

Ольга Глущенко Четвер, 20 квітня 2023, 07:55
Втрати Росії перевалили за 184 тисячі вояк
ЗСУ знищують ворога. Фото з Facebook ОК "Південь"

За минулу добу українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2825 (+6) од,
  • РСЗВ  – 539 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

У штабі додають, що дані уточнюються.

Теми: Генштабвійна
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