Втрати Росії перевалили за 184 тисячі вояк
Четвер, 20 квітня 2023, 07:55
За минулу добу українські захисники знищили ще 670 загарбників, 2 танки, 6 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 184420 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10) од,
- артилерійських систем – 2825 (+6) од,
- РСЗВ – 539 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
У штабі додають, що дані уточнюються.
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