Потери России перевалили за 184 тысячи вояк
Четверг, 20 апреля 2023, 07:55
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 670 захватчиков, 2 танка, 6 артиллерийских систем и другую технику оккупантов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 184420 (+670) человек ликвидировано,
- танков – 3667 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7120 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2825 (+6) ед,
- РСЗО – 539 (+1) ед,
- средств ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15) ед,
- специальной техники – 332 (+2).
В штабе добавляют, что данные уточняются.
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