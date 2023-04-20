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Потери России перевалили за 184 тысячи вояк

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 07:55
Потери России перевалили за 184 тысячи вояк
ВСУ уничтожают врага. Фото из Facebook ОК "Юг"

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 670 захватчиков, 2 танка, 6 артиллерийских систем и другую технику оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 184420 (+670) человек ликвидировано,
  • танков – 3667 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7120 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2825 (+6) ед,
  • РСЗО – 539 (+1) ед,
  • средств ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15) ед,
  • специальной техники – 332 (+2).

В штабе добавляют, что данные уточняются.

Темы: Генштабвойна
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