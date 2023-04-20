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Дніпропетровщину атакували безпілотниками, їх збили – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 20 квітня 2023, 08:16
Дніпропетровщину атакували безпілотниками, їх збили – ОВА
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Уночі 20 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, усі 6 уданих дронів збили захисники.

Джерело: керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Цієї ночі військові з повітряного командування "Схід" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовірно, над областю збили Шахеди".

Деталі: Голова ОВА назвав таку роботу захисників відмінною.

За словами Лисака, окрім атаки дронами, ворожих обстрілів регіону не зафіксовано.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникиППО
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