Дніпропетровщину атакували безпілотниками, їх збили – ОВА
Четвер, 20 квітня 2023, 08:16
Уночі 20 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, усі 6 уданих дронів збили захисники.
Джерело: керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Цієї ночі військові з повітряного командування "Схід" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовірно, над областю збили Шахеди".
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Деталі: Голова ОВА назвав таку роботу захисників відмінною.
За словами Лисака, окрім атаки дронами, ворожих обстрілів регіону не зафіксовано.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 20 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу українські захисники знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 запущених.