Днепропетровскую область атаковали беспилотниками, их сбили – ОВА
Четверг, 20 апреля 2023, 08:16
Ночью 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, все 6 ударных дронов сбили защитники.
Источник: руководитель областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили 6 ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. Вероятно, над областью сбили Шахеды".
Детали: Глава ОВА назвал такую работу защитников отличной.
По словам Лысака, кроме атаки дронами, вражеских обстрелов региона не зафиксировано.
Предыстория:
- Утром 20 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 21 вражеский "Шахед" из 26 запущенных.
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