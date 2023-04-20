Днепропетровскую область атаковали беспилотниками, их сбили – ОВА

Ночью 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, все 6 ударных дронов сбили защитники.

Источник: руководитель областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Этой ночью военные из воздушного командования "Восток" и ПВО теробороны приземлили 6 ударных БПЛА, которые враг направил на Днепропетровщину. Вероятно, над областью сбили Шахеды".

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Детали: Глава ОВА назвал такую работу защитников отличной.

По словам Лысака, кроме атаки дронами, вражеских обстрелов региона не зафиксировано.

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