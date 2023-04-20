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Єврокомісія представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 08:52
Єврокомісія представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії – ЗМІ
Фото ілюстративне з Facebook

Єврокомісія комісія цієї п’ятниці проінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це стало відомо виданню Politico від чотирьох неназваних дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією видання, Європейська комісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику. 

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.

За словами чотирьох дипломатів, у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що цієї п'ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету.

На таких брифінгах Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, своєю чергою, можуть вказати на "червоні лінії" від своїх урядів.

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Як відомо, для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. Угорщина раніше пообіцяла виступати проти будь-яких обмежень на російську ядерну енергетику.

За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.

Теми: ЄСРосіясанкції
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