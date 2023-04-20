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Єврокомісія представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 08:52
Єврокомісія представить державам ЄС деталі нового пакету санкцій проти Росії – ЗМІ
Фото ілюстративне з Facebook

Єврокомісія комісія цієї п’ятниці проінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це стало відомо виданню Politico від чотирьох неназваних дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з інформацією видання, Європейська комісія та країни ЄС цього тижня готують наступний пакет санкцій проти Росії. Німеччина вже попросила включити до нього ядерну енергетику. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.

За словами чотирьох дипломатів, у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що цієї п'ятниці запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету.

На таких брифінгах Єврокомісія зазвичай інформує послів у невеликих групах про те, чого очікувати від її пропозиції. Посли, своєю чергою, можуть вказати на "червоні лінії" від своїх урядів.

Як відомо, для запровадження будь-яких санкцій необхідна згода всіх країн ЄС. Угорщина раніше пообіцяла виступати проти будь-яких обмежень на російську ядерну енергетику.

ВІДЕО ДНЯ

За неофіційною інформацією, Литва запропонувала європейським партнерам санкції проти ядерної енергетики Росії з винятками для Угорщини.

Теми: ЄСРосіясанкції
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