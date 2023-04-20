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Еврокомиссия представит государствам ЕС детали нового пакета санкций против России – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 08:52
Еврокомиссия представит государствам ЕС детали нового пакета санкций против России – СМИ
Фото иллюстративное из Facebook

Еврокомиссия комиссия в эту пятницу проинформирует послов ЕС о содержании нового пакета санкций против России.

Об этом стало известно изданию Politico от четырех неназванных дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Согласно информации издания, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий пакет санкций против России. Германия уже попросила включить в него ядерную энергетику. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и лазейками.

По словам четырех дипломатов, в среду Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о том, что в эту пятницу пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию санкционного пакета.

На таких брифингах Еврокомиссия обычно информирует послов в небольших группах о том, чего ожидать от ее предложения. Послы, в свою очередь, могут указать на "красные линии" от своих правительств.

Как известно, для введения любых санкций необходимо согласие всех стран ЕС. Венгрия ранее пообещала выступать против любых ограничений на российскую ядерную энергетику.

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По неофициальной информации, Литва предложила европейским партнерам санкции против ядерной энергетики России с исключениями для Венгрии.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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