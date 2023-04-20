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Через тисняву в черзі за допомогою у Ємені загинуло майже 80 людей

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 09:46
Через тисняву в черзі за допомогою у Ємені загинуло майже 80 людей
фото: AFP

Щонайменше 78 людей загинули в тисняві в школі в столиці Ємену Сані під час роздачі благодійної допомоги до Рамадану.

Джерело: BBC

Деталі: Сотні людей заповнили школу пізно ввечері в середу, щоб отримати пожертвування в розмірі близько 9 доларів на людину.

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Повстанці Хуті керують містом відтоді, як вони вигнали уряд у 2015 році.

міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що двоє місцевих бізнесменів, які організували захід, були заарештовані, ведеться розслідування.

Речник міністерства звинуватив у тисняві "випадковий розподіл" коштів без узгодження з місцевою владою.

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Чиновник з охорони здоров'я в Сані повідомив, що багато людей також отримали поранення, 13 з них перебувають у критичному стані.

Представник служби безпеки Хуті сказав інформаційному агентству AFP на умовах анонімності, що "серед загиблих були жінки і діти".

Associated Press цитує двох очевидців, які стверджують, що бойовики Хуті стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп, і, ймовірно, влучили в електричний дріт, що призвело до вибуху. Це викликало паніку, яка призвела до тисняви.

Кажуть, що після цього повстанці оточили школу і заборонили людям, в тому числі журналістам, наближатися до неї.

Як повідомляється, хусити погодилися виплатити 2000 доларів кожній родині, яка втратила родича, а поранені отримають близько 400 доларів.

Подія відбулася в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан, який відзначається періодом посту.

Минулого тижня розпочався великий обмін полоненими між ворогуючими сторонами в Ємені, який розглядається як частина активізації зусиль, спрямованих на припинення руйнівного 8-річного конфлікту.

Мохаммед Алі аль-Хуті, голова Вищого еволюційного комітету Хуті, звинуватив тисняву, що сталася в середу, в гуманітарній кризі в країні: "Ми покладаємо на країни-агресори відповідальність за те, що сталося, і за гірку реальність, в якій живе єменський народ через агресію і блокаду".

Ємен був спустошений конфліктом, який загострився в 2015 році, коли хусити захопили контроль над значною частиною заходу країни, включаючи столицю.

Понад 150 000 людей загинули в конфлікті, який розглядається як маріонеткова війна між Саудівською Аравією та Іраном.

Понад 23 мільйони людей - три чверті населення - потребують тієї чи іншої допомоги. Офіційний уряд Ємену зараз знаходиться в Адені, в той час як президент Абдаббу Мансу Хаді базується в Саудівській Аравії.

Теми: АзіяСаудівська Аравіяжертви
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