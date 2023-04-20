Из-за давки в очереди за помощью в Йемене погибли почти 80 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в давке в школе в столице Йемена Сане во время раздачи благотворительной помощи к Рамадану.

Источник: BBC

Детали: Сотни людей заполнили школу поздно вечером в среду, чтобы получить пожертвования в размере около 9 долларов на человека.

Повстанцы Хути управляют городом с тех пор, как они изгнали правительство в 2015 году.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что двое местных бизнесменов, которые организовали мероприятие, были арестованы, ведется расследование.

Представитель министерства обвинил в давке "случайное распределение" средств без согласования с местными властями.

Чиновник по здравоохранению в Сане сообщил, что многие люди также получили ранения, 13 из них находятся в критическом состоянии.

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Представитель службы безопасности Хути сказал информационному агентству AFP на условиях анонимности, что "среди погибших были женщины и дети".

Associated Press цитирует двух очевидцев, которые утверждают, что боевики Хути стреляли в воздух, пытаясь контролировать толпу, и, вероятно, попали в электрический провод, что привело к взрыву. Это вызвало панику, которая привела к давке.

Говорят, что после этого повстанцы окружили школу и запретили людям, в том числе журналистам, приближаться к ней.

Как сообщается, хуситы согласились выплатить 2000 долларов каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов.

Событие произошло в последние дни священного для мусульман месяца Рамадан, который отмечается периодом поста.

На прошлой неделе начался крупный обмен пленными между враждующими сторонами в Йемене, который рассматривается как часть активизации усилий, направленных на прекращение разрушительного 8-летнего конфликта.

Мохаммед Али аль-Хути, председатель Высшего эволюционного комитета Хути, обвинил давку, произошедшую в среду, в гуманитарном кризисе в стране: "Мы возлагаем на страны-агрессоры ответственность за то, что произошло, и за горькую реальность, в которой живет йеменский народ из-за агрессии и блокады".

Йемен был опустошен конфликтом, который обострился в 2015 году, когда хуситы захватили контроль над значительной частью запада страны, включая столицу.

Более 150 000 человек погибли в конфликте, который рассматривается как марионеточная война между Саудовской Аравией и Ираном.

Более 23 миллионов человек - три четверти населения - нуждаются в той или иной помощи. Официальное правительство Йемена сейчас находится в Адене, в то время как президент Абдаббу Мансу Хади базируется в Саудовской Аравии.