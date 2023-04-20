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Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2

Четвер, 20 квітня 2023, 10:41

Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише данське видання DR.dk.

Оголошення про намір передати Україні танки зробили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

"Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", – сказав Расмуссен.

Поульсен додав, що танки, як очікується, будуть доставлені на початку 2024 року.

"Це – не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", – пояснив він.

Поульсен додав, що Данія прагне до кінця 2023 року передати Україні щонайменше 80 танків Leopard 1, "які б допомогли підтримати боротьбу за свободу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, цього тижня шість танків Leopard 2, які Іспанія обіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер на півночі країни.

Теми: Даніятанки
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