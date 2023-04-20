Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет датское издание DR.dk.

Объявление о намерении передать Украине танки сделали министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

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"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1", – сказал Расмуссен.

Поульсен добавил, что танки, как ожидается, будут доставлены в начале 2024 года.

"Это – не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но которые закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые являются еще большими, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", – пояснил он.

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Поульсен добавил, что Дания стремится до конца 2023 года передать Украине не менее 80 танков Leopard 1, "которые бы помогли поддержать борьбу за свободу".

Напомним, на этой неделе шесть танков Leopard 2, которые Испания обещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер на севере страны.