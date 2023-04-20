Росія переходить до стратегічної оборони після провалу "зимового наступу" – ГУР
Російські окупанти, проваливши розпіарений "зимовий наступ", переходять до стратегічної оборони в Україні.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Тактичні операції противник може проводити і намагатися реалізувати. Однак, в цілому, росіяни переходять до стратегічної оборони. Розпіарений великий зимовий наступ давно позаду. Чергові задачі провалені.
Немає в росіян сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки (навіть застарілої).
Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її Володимир Путін, пославши її у м’ясорубку".
Деталі: На його думку, росіяни можуть проводити окремі операції на півдні України. Водночас "маніакальною ціллю" окупантів лишається Донеччина.
Юсов нагадав, що Сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території.