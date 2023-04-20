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Россия переходит к стратегической обороне после провала "зимнего наступления" – ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 10:50
Россия переходит к стратегической обороне после провала зимнего наступления – ГУР
РОССИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ. ФОТО С TELEGRAM уже покойного КОЛАБОРАНТА КИРИЛЛА СТРЕМОУСОВА

Российские оккупанты, провалив распиаренное "зимнее наступление", переходят к стратегической обороне в Украине.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Тактические операции противник может производить и пытаться реализовать. Однако, в целом, россияне переходят к стратегической обороне. Распиаренное большое зимнее наступление давно позади. Очередные задачи провалены.

Нет у россиян сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники (даже устаревшей).

Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее Владимир Путин, послав ее в мясорубку.

Детали: По его мнению, россияне могут проводить отдельные операции на юге Украины. В то же время "маниакальной целью" окупантов является Донетчина, по его словам.

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Юсов напомнил, что Силы безопасности и обороны готовятся к освобождению украинской территории.

Темы: войнаРосcияразведка
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