Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия переходит к стратегической обороне после провала "зимнего наступления" – ГУР

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 10:50
Россия переходит к стратегической обороне после провала зимнего наступления – ГУР
РОССИЙСКИЕ ОКУПАНТЫ. ФОТО С TELEGRAM уже покойного КОЛАБОРАНТА КИРИЛЛА СТРЕМОУСОВА

Российские оккупанты, провалив распиаренное "зимнее наступление", переходят к стратегической обороне в Украине.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Тактические операции противник может производить и пытаться реализовать. Однако, в целом, россияне переходят к стратегической обороне. Распиаренное большое зимнее наступление давно позади. Очередные задачи провалены.

Реклама:

Нет у россиян сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники (даже устаревшей).

Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее Владимир Путин, послав ее в мясорубку.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По его мнению, россияне могут проводить отдельные операции на юге Украины. В то же время "маниакальной целью" окупантов является Донетчина, по его словам.

Юсов напомнил, что Силы безопасности и обороны готовятся к освобождению украинской территории.

Темы: войнаРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: