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Генсек НАТО прибув до Києва

Четвер, 20 квітня 2023, 10:53

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер вранці Столтенберга помітили на Михайлівський площі в центрі української столиці.

Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.

Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.

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Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Читайте також: Без ПДЧ та Бухареста. Чому українські політики мають забути про минуле у питанні вступу до НАТО.

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