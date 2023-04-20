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Генсек НАТО прибув до Києва

Четвер, 20 квітня 2023, 10:53

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер вранці Столтенберга помітили на Михайлівський площі в центрі української столиці.

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Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.

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Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.

Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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