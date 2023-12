Генсек НАТО прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер вранці Столтенберга помітили на Михайлівський площі в центрі української столиці.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305