Генсек НАТО прибув до Києва
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У четвер вранці Столтенберга помітили на Михайлівський площі в центрі української столиці.
⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023
The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305
Видання The Kyiv Independent опублікувало фото Столтенберга, який вшановує пам'ять загиблих українських військових.
Зазначимо, що у середу Столтенберг перебував у Брюсселі і зустрічався у штаб-квартирі НАТО з президентом Чехії Петром Павелом.
Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.
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