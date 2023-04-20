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Генсек НАТО прибыл в Киев

Четверг, 20 апреля 2023, 10:53

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг утром Столтенберга заметили на Михайловской площади в центре украинской столицы.

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Издание The Kyiv Independent опубликовало фото Столтенберга, который чтит память погибших украинских военных.

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Отметим, что в среду Столтенберг находился в Брюсселе и встречался в штаб-квартире НАТО с президентом Чехии Петром Павелом.

Накануне генсек НАТО заявил, что западные союзники не откажутся от поддержки Украины в войне против РФ, несмотря на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

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