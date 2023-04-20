Росіяни отримали нову партію іранських дронів – Гуменюк

Росія активізувала атаки України з повітря після нещодавнього затишшя, бо отримала нову партію іранських дронів-камікадзе.

Джерело: керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин 20 квітня

Пряма мова Гуменюк: "Ніч минула неспокійно. Ворог продовжує обстріли, продовжує тероризувати мирне несення.

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Вони (окупанти – ред.) накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії іранських дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали БПЛА та починають використовувати".

Деталі: За словами Гуменюк, безпілотники "Шахед" з новим маркуванням зафіксували вже у Миколаївській та Одеській областях.

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони наголосила, що окупанти застосовують дрони-камікадзе, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також щоб вишукувати системи ППО та об'єкти критичної інфраструктури.

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