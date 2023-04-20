Россияне получили новую партию иранских дронов – Гуменюк

Россия активизировала атаки Украины с воздуха после недавнего затишья, потому что получила новую партию иранских дронов-камикадзе.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей 20 апреля

Прямая речь Гуменюк: "Ночь прошла неспокойно. Враг продолжает обстрелы, продолжает терроризировать мирное несение.

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Они (оккупанты – ред.) накапливали резервы. Мы видим, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и искать новые способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии иранских дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили БПЛА и начинают использовать".

Детали: По словам Гуменюк, беспилотники "Шахед" с новой маркировкой зафиксировали уже в Николаевской и Одесской областях.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны отметила, что оккупанты применяют дроны-камикадзе, чтобы держать мирное население в напряжении, а также чтобы выискивать системы ПВО и объекты критической инфраструктуры.

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