У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту

На стоянці літаків в аеропорту російського Пскова впав безпілотник, оснащений камерою. У Бєлгородській області вибухнув дрон, нібито запущений з території України.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Росгвардії, Baza

Деталі: Росгвардія повідомляє, що в безпілотнику, який впав в аеропорту Пскова, не виявлено вибухових речовин. Telegram-канал Baza стверджує, що це був квадрокоптер, оснащений камерою, і після перегляду запису спостереження з'ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня.

За інформацією Baza, дрон упав на стоянці для літаків аеропорту. На місце події прибули співробітники інженерно-технічної служби загону ОМОН "Кром". Дрон передали правоохоронцям для встановлення власника.

Крім того, Telegram-канал повідомив вранці 20 квітня, що в Бєлгородській області вибухнув безпілотник, який нібито прилетів з боку України.

Як стверджує Baza, саморобний БПЛА з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм був запущений із села Стариця Чугуївського району Харківської області вранці 19 квітня. Під час польоту він був виявлений і примусово посаджений російськими силами засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотник упав за два кілометри від села Муром і вибухнув. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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