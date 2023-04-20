Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 11:56
У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту
РОСІЙСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА "ОРІОН", ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З ВІКІПЕДІ

На стоянці літаків в аеропорту російського Пскова впав безпілотник, оснащений камерою. У Бєлгородській області вибухнув дрон, нібито запущений з території України.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Росгвардії, Baza

Деталі: Росгвардія повідомляє, що в безпілотнику, який впав в аеропорту Пскова, не виявлено вибухових речовин. Telegram-канал Baza стверджує, що це був квадрокоптер, оснащений камерою, і після перегляду запису спостереження з'ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня. 

За інформацією Baza, дрон упав на стоянці для літаків аеропорту. На місце події прибули співробітники інженерно-технічної служби загону ОМОН "Кром". Дрон передали правоохоронцям для встановлення власника.

Крім того, Telegram-канал повідомив вранці 20 квітня, що в Бєлгородській області вибухнув безпілотник, який нібито прилетів з боку України.

Як стверджує Baza, саморобний БПЛА з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм був запущений із села Стариця Чугуївського району Харківської області вранці 19 квітня. Під час польоту він був виявлений і примусово посаджений російськими силами засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотник упав за два кілометри від села Муром і вибухнув. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 19 квітня у Тульській області РФ заявили про падіння безпілотника. Дрон виявили у лісосмузі у Щекінському районі.

Теми: Росіябезпілотникиаеропортвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні

Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині

Гуменюк про інформацію щодо висадки ЗСУ на лівому березі: Наберіться терпіння

Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Українські сили висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав

Усі новини...
Росія
Мешканка Херсона виступила у Конгресі США і розповіла про воєнні злочини РФ
У російському Петербурзі почали розсилати електронні повістки
Виробники техніки в Росії зупиняють заводи через дешевий імпорт з Китаю
Останні новини
15:27
У МОН розповіли про переваги 12-річної системи шкільної освіти
15:17
Міністр оборони Естонії: До початку українського контрнаступу може минути місяць
15:00
Коболєву продовжили запобіжний захід, Білгород-Дністровський порт продаватимуть: підсумки тижня для ДП
14:43
Росіяни можуть найближчим часом почати штурм Вугледара – Дмитрашківський
14:28
Франція та інші союзники евакуюють дипломатів із Судану після того, як це зробили США
14:10
Частка глобальних платежів, здійснених в юанях у березні, зросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні
13:20
У Греції на пляжний бар наклали штраф у 33 млн євро
13:04
ЄС розглядає можливість заборони транзиту товарів через РФ – ЗМІ
12:47
Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині
Усі новини...
Реклама: