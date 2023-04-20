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У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 11:56
У двох регіонах Росії впали безпілотники, один із них – в аеропорту
РОСІЙСЬКИЙ УДАРНИЙ БПЛА "ОРІОН", ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З ВІКІПЕДІ

На стоянці літаків в аеропорту російського Пскова впав безпілотник, оснащений камерою. У Бєлгородській області вибухнув дрон, нібито запущений з території України.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Росгвардії, Baza

Деталі: Росгвардія повідомляє, що в безпілотнику, який впав в аеропорту Пскова, не виявлено вибухових речовин. Telegram-канал Baza стверджує, що це був квадрокоптер, оснащений камерою, і після перегляду запису спостереження з'ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня. 

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За інформацією Baza, дрон упав на стоянці для літаків аеропорту. На місце події прибули співробітники інженерно-технічної служби загону ОМОН "Кром". Дрон передали правоохоронцям для встановлення власника.

Крім того, Telegram-канал повідомив вранці 20 квітня, що в Бєлгородській області вибухнув безпілотник, який нібито прилетів з боку України.

Як стверджує Baza, саморобний БПЛА з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм був запущений із села Стариця Чугуївського району Харківської області вранці 19 квітня. Під час польоту він був виявлений і примусово посаджений російськими силами засобів радіоелектронної боротьби.

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Безпілотник упав за два кілометри від села Муром і вибухнув. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Що цьому передувало: 

  • 19 квітня у Тульській області РФ заявили про падіння безпілотника. Дрон виявили у лісосмузі у Щекінському районі.

Теми: Росіябезпілотникиаеропортвибух
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