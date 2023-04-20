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В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 11:56
В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту
РОССИЙСКИЙ УДАРНЫЙ БПЛА "ОРИОН", ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ ВИКИПЕДИИ

На стоянке самолет в аэропорту Пскова упал беспилотник, оснащенный камерой, в Белгородской области взорвался дрон, якобы запущенный с территории Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии, Baza

Детали: Росгвардия сообщает, что в упавшем в аеропорту Пскова беспилотнике не обнаружено взрывчатых веществ. Telegram-канал Baza утверждает, что это был квадрокоптер, оснащенный камерой, и после  просмотра записи наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля. 

По информации Baza, дрон упал на стоянке для самолетов аеропорта.

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром". Дрон передали правоохранителям для установления владельца.

Кроме того, Telegram-канал сообщил утром 20 апреля, что в Белгородской области взорвался беспилотник, якобы прилетевший со стороны Украины.

Как утверждает Baza, самодельный БПЛА c прикрепленным к нему взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Во время полёта он был обнаружен и принудительно посажен российскими силами средств радиоэлектронной борьбы.

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Беспилотник упал в двух километрах от села Муром и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал. 

Что этому предшествовало:

  • 19 апреля в Тульской области РФ заявили о падении беспилотника. Дрон обнаружили в лесополосе в Щекинском районе. Он якобы "летел в сторону ТЭЦ", но его сбили.

Темы: Росcиябеспилотникиаэропортвзрыв
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