В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту

На стоянке самолет в аэропорту Пскова упал беспилотник, оснащенный камерой, в Белгородской области взорвался дрон, якобы запущенный с территории Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии, Baza

Детали: Росгвардия сообщает, что в упавшем в аеропорту Пскова беспилотнике не обнаружено взрывчатых веществ. Telegram-канал Baza утверждает, что это был квадрокоптер, оснащенный камерой, и после просмотра записи наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля.

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По информации Baza, дрон упал на стоянке для самолетов аеропорта.

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром". Дрон передали правоохранителям для установления владельца.

Кроме того, Telegram-канал сообщил утром 20 апреля, что в Белгородской области взорвался беспилотник, якобы прилетевший со стороны Украины.

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Как утверждает Baza, самодельный БПЛА c прикрепленным к нему взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Во время полёта он был обнаружен и принудительно посажен российскими силами средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник упал в двух километрах от села Муром и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал.

Что этому предшествовало: