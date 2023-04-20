Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 11:56
В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту
РОССИЙСКИЙ УДАРНЫЙ БПЛА "ОРИОН", ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ ВИКИПЕДИИ

На стоянке самолет в аэропорту Пскова упал беспилотник, оснащенный камерой, в Белгородской области взорвался дрон, якобы запущенный с территории Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии, Baza

Детали: Росгвардия сообщает, что в упавшем в аеропорту Пскова беспилотнике не обнаружено взрывчатых веществ. Telegram-канал Baza утверждает, что это был квадрокоптер, оснащенный камерой, и после  просмотра записи наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом ещё вечером 18 апреля. 

Реклама:

По информации Baza, дрон упал на стоянке для самолетов аеропорта.

На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН "Кром". Дрон передали правоохранителям для установления владельца.

Кроме того, Telegram-канал сообщил утром 20 апреля, что в Белгородской области взорвался беспилотник, якобы прилетевший со стороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Как утверждает Baza, самодельный БПЛА c прикрепленным к нему взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Во время полёта он был обнаружен и принудительно посажен российскими силами средств радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник упал в двух километрах от села Муром и взорвался. В результате взрыва никто не пострадал. 

Что этому предшествовало:

  • 19 апреля в Тульской области РФ заявили о падении беспилотника. Дрон обнаружили в лесополосе в Щекинском районе. Он якобы "летел в сторону ТЭЦ", но его сбили.

Темы: Росcиябеспилотникиаэропортвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Россиян и Белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: