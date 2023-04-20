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Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула жінка

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 13:16
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула жінка
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Російські загарбники двічі з початку доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Внаслідок обстрілу є поранені та загибла.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram

Дослівно: "Станом на 12:00 російські війська ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.

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З 10:40 до 11:00 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Грем’ячка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 11:00 до 11:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Галаганівка. Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

В результаті обстрілу поранено 3-х місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні".

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Теми: Чернігівська областьобстрілвійна
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