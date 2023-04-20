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Оккупанты ударили по Черниговщине: погибла женщина

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 13:16
Оккупанты ударили по Черниговщине: погибла женщина
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Российские захватчики дважды с начала суток обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. В результате обстрела есть раненые и погибшая.

Источник: председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Дословно: "По состоянию на 12:00 российские войска еще дважды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.

С 10:40 до 11:00 зафиксировано 2 прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремячка. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 11:00 до 11:15 зафиксировано 4 прихода, вероятно из миномета 120 мм, по н.п. Галагановка. О повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

В результате обстрелов ранены 3-х местных жителей. Одна из них получила осколочные ранения головы. Женщина скончалась в больнице".

Темы: Черниговская областьобстрелвойна
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