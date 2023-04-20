В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко

В Киеве начата процедура создания Национального военного мемориального кладбища.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Киевсовет сегодня отвел землю и, фактически, начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство.

8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, начав процедуру организации мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная.

Детали: По его словам, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Кличко отметил, что столица готова способствовать созданию мемориала Героев.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ