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В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 13:29
В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: "НОВИНКА"

В Киеве начата процедура создания Национального военного мемориального кладбища.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Киевсовет сегодня отвел землю и, фактически, начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определило правительство. 

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8 гектаров земли в этой местности - в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, начав процедуру организации мемориала. Рядом - около 90 гектаров - земля государственная.

Детали: По его словам, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Кличко отметил, что столица готова способствовать созданию мемориала Героев.

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Что этому предшествовало:

  • В октябре прошлого Департамента градостроительства и архитектуры КГГА поручили разработать план территории для расположения Национального военного мемориального кладбища в урочище "Лысая Гора".
  • Инициатором создания было Министерство по делам ветеранов Украины. В мае прошлого года эту идею создали депутаты Верховной Рады.
  • В то же время экологи и активисты были против расположения мемориала на "Лысой горе". На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию против создания кладбища на "Лысой Горе", ведь урочище, как отметил автор, является памятником архитектуры и относится к объектам природно-заповедного фонда. Киевсовет петицию не поддержал.
  • В январе Шмыгаль поручил найти новое место для создания кладбища. В Минкульте сообщили, что рассматривают вариант обустроить его в Быковнянском лесу на Броварском шоссе. Там расположен Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Темы: Киевкультуравойнастроительство
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