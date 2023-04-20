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Окупанти у спартанських умовах вчать українських дітей "любити Росію" – Маляр

Ірина БалачукЧетвер, 20 квітня 2023, 13:53
Окупанти у спартанських умовах вчать українських дітей любити Росію – Маляр
Підлітки у футболках з написом "Росія". Фото ілюстративне з yandex.ru

Російські загарбники відправляють дітей з тимчасово окупованих територій у табори у Криму, де насаджають їм російську ідеологію, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова заступниці міністра: "На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді.

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Зокрема, розпочато потужну пропагандистську кампанію щодо добровільного відправлення школярів з тимчасово окупованих українських територій до спеціально обладнаних таборів у тимчасово окупованому Криму".

Деталі: За інформацією Маляр, у цих таборах передбачається проживання дітей в "спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців збройних сил Російської Федерації".

Батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, росіяни погрожують, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в Крим у примусовому порядку, зазначила Маляр.

Теми: Росіявійнаокупаціядіти
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