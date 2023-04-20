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Оккупанты в спартанских условиях учат украинских детей "любить Россию" – Маляр

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 13:53
Оккупанты в спартанских условиях учат украинских детей любить Россию – Маляр
Подростки в футболках с надписью "Россия". Фото иллюстративное с yandex.ru

Российские захватчики отправляют детей с временно оккупированных территорий в лагеря в Крыму, где насаждают им российскую идеологию, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь заместителя министра: "На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи.

В частности, начата мощная пропагандистская кампания по добровольной отправке школьников с временно оккупированных украинских территорий в специально оборудованные лагеря во временно оккупированном Крыму".

Детали: По информации Маляр, в этих лагерях предполагается проживание детей в "спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации".

Родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, россияне угрожают, тем что скоро всех школьников будут отправлять в Крым в принудительном порядке, отметила Маляр.

Темы: Росcиявойнаоккупациядети
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