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НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі - Столтенберг

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 15:14

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда".

"Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки (для України – ред.). І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі і НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні", – сказав генсек НАТО.

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Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема, у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Законне місце України – в НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", – наголосив Столтенберг.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

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Напередодні генсек НАТО заявив, що західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

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Теми: НАТОЗеленськийУкраїна
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