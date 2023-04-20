НАТО готовится обсуждать членство Украины на саммите в Вильнюсе - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантий безопасности (для Украины – ред.). И это будет важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее в евроатлантической семье, будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны", – сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что страны НАТО сосредоточены на том, чтобы обеспечить поддержку Украины, в частности, в военном плане. Эти вопросы будут обсуждаться на завтрашней встрече в формате Рамштайн и на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным", – подчеркнул Столтенберг.

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Накануне генсек НАТО заявил, что западные союзники не откажутся от поддержки Украины в войне против РФ, несмотря на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

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Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

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