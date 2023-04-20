"Мопед" припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого "Шахеда"

Прикордонники детально показали вміст дрона-камікадзе іранського виробництва, якого Росія випустила по Україні, а охоронці кордону підбили над Чернігівщиною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Днями росіяни намагалися в черговий раз прорвати українське небо смертоносними безпілотниками.

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Прикордонники на Чернігівщині зупинили порушника повітряного простору прямо на кордоні, застосувавши проти дрона стрілецьку зброю та інші наявні засоби ураження.

Ворожий безпілотник не здетонував та впав у лісосмузі.

ДПСУ продемонструвала його "начинку" та вкотре закликала українців дотримуватися режиму безпеки у випадку повітряної тривоги.

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Пряма мова прикордонника на псевдо Ганс: "Такі БПЛА несуть десятки кілограмів вибухівки. Смертоносний дрон міг влучити куди завгодно і принести смерть, каліцтво та руйнування. Тож під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів, а ми будемо робити все можливе, щоб вас захищати!".