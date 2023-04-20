Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мопед" припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого "Шахеда"

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 16:06
Мопед припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого Шахеда
фото ДПСУ

Прикордонники детально показали вміст дрона-камікадзе іранського виробництва, якого Росія випустила по Україні, а охоронці кордону підбили над Чернігівщиною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Днями росіяни намагалися в черговий раз прорвати українське небо смертоносними безпілотниками.

Прикордонники на Чернігівщині зупинили порушника повітряного простору прямо на кордоні, застосувавши проти дрона стрілецьку зброю та інші наявні засоби ураження.

 

Ворожий безпілотник не здетонував та впав у лісосмузі.

ДПСУ продемонструвала його "начинку" та вкотре закликала українців дотримуватися режиму безпеки у випадку повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова прикордонника на псевдо Ганс: "Такі БПЛА несуть десятки кілограмів вибухівки. Смертоносний дрон міг влучити куди завгодно і принести смерть, каліцтво та руйнування. Тож під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів, а ми будемо робити все можливе, щоб вас захищати!".

Теми: ШахедПрикордонна службаЧернігівська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні

Росіяни завдали групового авіаудару з чотирьох СУ-35 по Херсонщині

Гуменюк про інформацію щодо висадки ЗСУ на лівому березі: Наберіться терпіння

Данілов до "миротворців": Не садіть нас за стіл переговорів, дайте нам зброю

Українські сили висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав

Усі новини...
Шахед
Сили оборони за добу знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 – зведення
На південно-східному напрямку зенітники знищили 10 ворожих "Шахедів"
Повітряні сили показали вибухове знищення "Шахеда" в ніч на 19 квітня
Останні новини
15:32
Виробник MacBook для Apple побудує новий завод у В’єтнамі
15:27
У МОН розповіли про переваги 12-річної системи шкільної освіти
15:17
Міністр оборони Естонії: До початку українського контрнаступу може минути місяць
15:00
Коболєву продовжили запобіжний захід, Білгород-Дністровський порт продаватимуть: підсумки тижня для ДП
14:43
Росіяни можуть найближчим часом почати штурм Вугледара – Дмитрашківський
14:28
Франція та інші союзники евакуюють дипломатів із Судану після того, як це зробили США
14:10
Частка глобальних платежів, здійснених в юанях у березні, зросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвував $100 млн": Маск відповів Стівену Кінгу щодо допомоги Україні
13:20
У Греції на пляжний бар наклали штраф у 33 млн євро
13:04
ЄС розглядає можливість заборони транзиту товарів через РФ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: