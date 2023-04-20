"Мопед" припаркувався без вибуху: прикордонники показали нутрощі збитого "Шахеда"

Прикордонники детально показали вміст дрона-камікадзе іранського виробництва, якого Росія випустила по Україні, а охоронці кордону підбили над Чернігівщиною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Днями росіяни намагалися в черговий раз прорвати українське небо смертоносними безпілотниками.

Прикордонники на Чернігівщині зупинили порушника повітряного простору прямо на кордоні, застосувавши проти дрона стрілецьку зброю та інші наявні засоби ураження.

Ворожий безпілотник не здетонував та впав у лісосмузі.

ДПСУ продемонструвала його "начинку" та вкотре закликала українців дотримуватися режиму безпеки у випадку повітряної тривоги.

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Пряма мова прикордонника на псевдо Ганс: "Такі БПЛА несуть десятки кілограмів вибухівки. Смертоносний дрон міг влучити куди завгодно і принести смерть, каліцтво та руйнування. Тож під час повітряної тривоги просимо всіх проходити до укриттів, а ми будемо робити все можливе, щоб вас захищати!".