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"Мопед" припарковался без взрыва: пограничники показали внутренности сбитого "Шахеда"

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 16:06
Мопед припарковался без взрыва: пограничники показали внутренности сбитого Шахеда
фото ГПСУ

Пограничники подробно показали содержимое дрона-камикадзе иранского производства, которого Россия выпустила по Украине, а защитники границы подбили над Черниговщиной.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Указано, что на днях россияне пытались в очередной раз прорвать украинское небо смертоносными беспилотниками.

Пограничники на Черниговщине остановили нарушителя воздушного пространства прямо на границе, применив против дрона стрелковое оружие и другие имеющиеся средства поражения.

 

Вражеский беспилотник не сдетонировал и упал в лесополосе.

ГПСУ продемонстрировала его "начинку" и в очередной раз призвала украинцев соблюдать режим безопасности в случае воздушной тревоги.

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Прямая речь пограничника с псевдонимом Ганс: "Такие БПЛА несут десятки килограммов взрывчатки. Смертоносный дрон мог попасть куда угодно и принести смерть, увечья и разрушения. Поэтому во время воздушной тревоги просим всех проходить в укрытия, а мы будем делать все возможное, чтобы вас защищать!".

Темы: ШахедПограничная службаЧерниговская область
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