Столтенберг відвідав Бучу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів.

Про це він розповів на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Альянсу сказав, що його "до глибини душі зачепило" те, що він побачив у Бучі.

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пресслужба НАТО

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив у Telegram, що подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль.

"Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу", – написав він.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.