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Столтенберг посетил Бучу

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 16:10
Столтенберг посетил Бучу
Йенс Столтенберг, фото: пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе неанонсированного визита в Украину посетил город Буча Киевской области, освобожденный от российских оккупантов.

Об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Генсек Альянса сказал, что его "до глубины души поразило" то, что он увидел в Буче.

 
пресс-служба НАТО

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил в Telegram, что подарил Столтенбергу памятную монету с символами Бучи, изготовленную из российских пуль.

"Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили генсека. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать беспрецедентную поддержку армии и народу Украины. Верю, что такая решимость будет непоколебимой и ускорит нашу победу", – написал он.

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Темы: Буча
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