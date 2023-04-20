Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Флагман флоту РФ "Петр Великий" можуть списати, бо немає грошей на ремонт – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 17:04
Флагман флоту РФ Петр Великий можуть списати, бо немає грошей на ремонт – росЗМІ
Авіаносний крейсер "Петр Великий", фото Коммерсантъ

Важкий атомний ракетний крейсер і флагман Північного флоту Росії "Петр Великий" може бути виведений зі складу ВМФ через "високі витрати на модернізацію".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері

Деталі: За словами співрозмовника агентства, це питання зараз опрацьовують. Списання корабля джерело пов'язало з досвідом ремонту і модернізації важкого атомного крейсера "Адмірал Нахімов", який показав, "що це дуже затратно".

Реклама:

ТАСС повідомляє, що частина екіпажу "Петра Великого" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", який проходить модернізацію.

Водночас джерело "РИА Новости" спростувало інформацію про виведення флагмана зі складу ВМФ.

Довідково: "Петр Великий" є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у ВМФ. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяфлоткораблі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
19:12
Зеленський хоче організувати зустріч із Орбаном, хоча його політика "не дуже дружня"
19:04
Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали б бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Президент заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
Усі новини...
Реклама: