Флагман флоту РФ "Петр Великий" можуть списати, бо немає грошей на ремонт – росЗМІ

Важкий атомний ракетний крейсер і флагман Північного флоту Росії "Петр Великий" може бути виведений зі складу ВМФ через "високі витрати на модернізацію".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері

Деталі: За словами співрозмовника агентства, це питання зараз опрацьовують. Списання корабля джерело пов'язало з досвідом ремонту і модернізації важкого атомного крейсера "Адмірал Нахімов", який показав, "що це дуже затратно".

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ТАСС повідомляє, що частина екіпажу "Петра Великого" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", який проходить модернізацію.

Водночас джерело "РИА Новости" спростувало інформацію про виведення флагмана зі складу ВМФ.

Довідково: "Петр Великий" є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у ВМФ. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.