Флагман флоту РФ "Петр Великий" можуть списати, бо немає грошей на ремонт – росЗМІ

Важкий атомний ракетний крейсер і флагман Північного флоту Росії "Петр Великий" може бути виведений зі складу ВМФ через "високі витрати на модернізацію".

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело у військово-морській сфері

Деталі: За словами співрозмовника агентства, це питання зараз опрацьовують. Списання корабля джерело пов'язало з досвідом ремонту і модернізації важкого атомного крейсера "Адмірал Нахімов", який показав, "що це дуже затратно".

ТАСС повідомляє, що частина екіпажу "Петра Великого" вже перейшла на борт "Адмірала Нахімова", який проходить модернізацію.

Водночас джерело "РИА Новости" спростувало інформацію про виведення флагмана зі складу ВМФ.

Довідково: "Петр Великий" є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у ВМФ. Він призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.