Флагман флота РФ "Петр Великий" могут списать, потому что нет денег на ремонт – росСМИ
Тяжелый атомный ракетный крейсер и флагман Северного флота России "Петр Великий" может быть выведен из состава ВМФ из-за "высоких затрат на модернизацию".
Источник: ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере
Детали: По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов", который показал, "что это очень затратно".
ТАСС сообщает, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова".
В то же время источник "РИА Новости" опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.
Справочно: "Петре Великий" является единственным действующим боевым надводным атомоходом в ВМФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.