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Флагман флота РФ "Петр Великий" могут списать, потому что нет денег на ремонт – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 17:04
Флагман флота РФ Петр Великий могут списать, потому что нет денег на ремонт – росСМИ
Авіаносний крейсер "Петр Великий", фото Коммерсантъ

Тяжелый атомный ракетный крейсер и флагман Северного флота России "Петр Великий" может быть выведен из состава ВМФ из-за "высоких затрат на модернизацию".

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере

Детали: По словам собеседника агентства, данный вопрос сейчас прорабатывают. Списание корабля источник связал с опытом ремонта и модернизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов", который показал, "что это очень затратно".

ТАСС сообщает, что часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова".

В то же время источник "РИА Новости" опроверг информацию о выводе флагмана из состава ВМФ.

Справочно: "Петре Великий" является единственным действующим боевым надводным атомоходом в ВМФ. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной и противолодочной обороны.

Темы: Росcияфлоткорабли
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