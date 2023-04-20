Залужний і командувач НАТО в Європі обговорили ситуацію на фронті та військові потреби України

Головнокомандувач Збройних силу Валерій Залужний напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів. Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті".

Деталі: За словами головнокомандувача ЗСУ, сторони домовились продовжувати діалог і активно взаємодіяти.

Що було раніше: Наступне, одинадцяте за ліком засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, що головним пріоритетом української делегації залишаться системи протиповітряної оборони. Також порушуватимуть питання надання Україні броньованої техніки й снарядів для важкої артилерії 155-го калібру та засобів радіоелектронної боротьби.