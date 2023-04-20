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Залужный и командующий НАТО в Европе обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 20 апреля 2023, 17:17
Залужный и командующий НАТО в Европе обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины
Фото: главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный накануне заседания контактной группы в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте".

Детали: По словам главнокомандующего ВСУ, стороны договорились продолжать диалог и активно взаимодействовать.

Что предшествовало: Следующее, одиннадцатое по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

По словам министра обороны Алексея Резникова, что главным приоритетом украинской делегации останутся системы противовоздушной обороны. Также будут подниматься вопросы предоставления Украине бронированной техники и снарядов для тяжелой артиллерии 155-го калибра и средств радиоэлектронной борьбы.

Темы: НАТОЗалужныйвойнаУкраина
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