Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: подякував за Patriot і "Леопарди"

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Президент зазначив, що розмова була "плідною".

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"Обговорили ситуацію на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 Leopard 2. А також – за виділення €274 млн з пакету підтримки України на €2,5 млрд. Працюємо далі з Нідерландами над притягненням агресора до відповідальності", – деталізував Володимир Зеленський.

Марк Рютте ще не розповідав про розмову.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США та Нідерландів. У четвер Копенгаген оголосив, що Данія та Нідерланди спільно передають Україні 14 танків Leopard 2. Ці танки поставлять вже наступного року.