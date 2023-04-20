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Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: подякував за Patriot і "Леопарди"

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 19:02
Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів: подякував за Patriot і Леопарди
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Марк Рютте, фото: Gedtty Images

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Президент зазначив, що розмова була "плідною".

"Обговорили ситуацію на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з Данією рішення надати 14 Leopard 2. А також –  за виділення €274 млн з пакету підтримки України на €2,5 млрд. Працюємо далі з Нідерландами над притягненням агресора до відповідальності", – деталізував Володимир Зеленський. 

Марк Рютте ще не розповідав про розмову. 

Нагадаємо, у середу стало відомо, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США та Нідерландів. У четвер Копенгаген оголосив, що Данія та Нідерланди спільно передають Україні 14 танків Leopard 2. Ці танки поставлять вже наступного року. 

Теми: НідерландиЗеленськийУкраїнавійна
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