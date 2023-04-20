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Зеленский поговорил с премьером Нидерландов: поблагодарил за Patriot и Leopard 2

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 19:02
Зеленский поговорил с премьером Нидерландов: поблагодарил за Patriot и Leopard 2
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, Марк Рютте, фото: Gedtty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

Президент отметил, что разговор был "плодотворным".

"Обсудили ситуацию на фронте. Поблагодарил за переданную систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 Leopard 2. А также – за выделение €274 млн из пакета поддержки Украины на €2,5 млрд. Работаем дальше с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", – детализировал Владимир Зеленский.

Марк Рютте еще не рассказывал о разговоре.

Напомним, в среду стало известно, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot от США и Нидерландов. В четверг Копенгаген объявил, что Дания и Нидерланды совместно передают Украине 14 танков Leopard 2. Эти танки поставят уже в следующем году.

Темы: НидерландыЗеленскийУкраинавойна
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