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Окупанти Херсонщини частіше перевіряють цивільних і заманюють в ЗС РФ – Генштаб

Четвер, 20 квітня 2023, 19:10

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим, перевірки цивільних осіб стали частішими.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 квітня

Дослівно: "В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. 

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Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у Збройних силах Російської Федерації".

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