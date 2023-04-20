Окупанти Херсонщини частіше перевіряють цивільних і заманюють в ЗС РФ – Генштаб

На окупованій частині Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим, перевірки цивільних осіб стали частішими.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 квітня

Дослівно: "В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних.

Водночас, під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у Збройних силах Російської Федерації".