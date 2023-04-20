Оккупанты Херсонщины чаще проверяют гражданских и заманивают в ВС РФ – Генштаб
Четверг, 20 апреля 2023, 19:10
На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим, проверки гражданских лиц стали более частыми.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 апреля
Дословно: "В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских.
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В то же время, во время таких проверок, оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в Вооруженных силах Российской Федерации".