Оккупанты Херсонщины чаще проверяют гражданских и заманивают в ВС РФ – Генштаб

На оккупированной части Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим, проверки гражданских лиц стали более частыми.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 апреля

Дословно: "В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских.

В то же время, во время таких проверок, оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в Вооруженных силах Российской Федерации".