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У Запорізькій області снаряд росіян вбив родину

"Українська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 19:19

У Малій Токмачці Запорізької області російські війська вбили родину з двох осіб, а в Кам'янському травмували жінку.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Дослівно: "Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога".

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Теми: Запорізька областьвійнажертви
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