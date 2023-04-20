У Запорізькій області снаряд росіян вбив родину

У Малій Токмачці Запорізької області російські війська вбили родину з двох осіб, а в Кам'янському травмували жінку.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Дослівно: "Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

Під час артилерійського обстрілу у Кам'янському травмовано 62-річну жінку, яка поверталася додому з отриманим хлібом для себе та своїх сусідів. Евакуаційна група вже доставила її до медичної установи, де надається вся необхідна допомога".