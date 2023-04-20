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В Запорожской области снаряд россиян убил семью

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 19:19

В Малой Токмачке Запорожской области российские войска убили семью из двух человек, а в Каменском травмировали женщину.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Дословно: "Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе.

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Во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь".

Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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