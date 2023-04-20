В Запорожской области снаряд россиян убил семью
Четверг, 20 апреля 2023, 19:19
В Малой Токмачке Запорожской области российские войска убили семью из двух человек, а в Каменском травмировали женщину.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко
Дословно: "Российский снаряд унес жизни семьи в Малой Токмачке: 54-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли в собственном дворе.
Во время артиллерийского обстрела в Каменском травмирована 62-летняя женщина, которая возвращалась домой с полученным хлебом для себя и своих соседей. Эвакуационная группа уже доставила ее в медицинское учреждение, где оказывается вся необходимая помощь".
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