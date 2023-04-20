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Естонія анонсувала додаткові артснаряди для України в рамках мільйона від ЄС

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 19:20
Естонія анонсувала додаткові артснаряди для України в рамках мільйона від ЄС
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Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у рамках ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також іншу зброю. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Ханно Певкур. 

Він розповів, що як міністр оборони поінформував уряд, що відомство надасть Україні 155-мм боєприпаси як свій внесок в ініціативу Євросоюзу.

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Ханно Певкур не уточнив приблизні обсяги партії. 

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"Окрім того, (ми надаємо) прилади нічного бачення та набої 5,56 мм для української армії. Ми детальніше обговоримо допомогу для України з Олексієм Резніковим на зустрічі "Рамштайн", – зазначив естонський міністр оборони. 

Наскільки відомо, у дискусіях про джерела постачання мільйона боєприпасів для України Естонія виступає за те, щоб за потреби купувати їх і поза межами Євросоюзу

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що запуск рішення ЄС про спільну закупівлю боєприпасів для України досі гальмується через суперечки країн-членів про те, як саме це має відбуватися.

Теми: ЕстоніяУкраїназброявійна
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