Естонія анонсувала додаткові артснаряди для України в рамках мільйона від ЄС
Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у рамках ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також іншу зброю.
Як пише "Європейська правда", про це оголосив міністр оборони Ханно Певкур.
Він розповів, що як міністр оборони поінформував уряд, що відомство надасть Україні 155-мм боєприпаси як свій внесок в ініціативу Євросоюзу.
Made a decision and informed new 🇪🇪gov, that @MoD_Estonia will send 155mm shells to 🇺🇦 as our share of 🇪🇺 1 million rounds to 🇺🇦. Additionally night vision and 5.56mm ammunition for UA Army. Will discuss more closely 🇪🇪 help to 🇺🇦 with @oleksiireznikov tomorrow in Ramstein.— Hanno Pevkur (@HPevkur) April 20, 2023
Ханно Певкур не уточнив приблизні обсяги партії.
"Окрім того, (ми надаємо) прилади нічного бачення та набої 5,56 мм для української армії. Ми детальніше обговоримо допомогу для України з Олексієм Резніковим на зустрічі "Рамштайн", – зазначив естонський міністр оборони.
Наскільки відомо, у дискусіях про джерела постачання мільйона боєприпасів для України Естонія виступає за те, щоб за потреби купувати їх і поза межами Євросоюзу.
Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив розчарування тим, що запуск рішення ЄС про спільну закупівлю боєприпасів для України досі гальмується через суперечки країн-членів про те, як саме це має відбуватися.