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Эстония анонсировала дополнительные артснаряды для Украины в рамках миллиона от ЕС

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 19:20
Эстония анонсировала дополнительные артснаряды для Украины в рамках миллиона от ЕС
скриншот

Эстония планирует предоставить Украине партию 155-мм снарядов в рамках инициативы ЕС по поставке Украине миллиона боеприпасов для артиллерии, а также другое оружие.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Ханно Певкур.

Он рассказал, что как министр обороны проинформировал правительство, что ведомство предоставит Украине 155-мм боеприпасы как свой вклад в инициативу Евросоюза.

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Ханно Певкур не уточнил приблизительные объемы партии.

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"Кроме того, (мы предоставляем) приборы ночного видения и патроны 5,56 мм для украинской армии. Мы подробнее обсудим помощь для Украины с Алексеем Резниковым на встрече "Рамштайн", – отметил эстонский министр обороны.

Насколько известно, в дискуссиях об источниках поставки миллиона боеприпасов для Украины Эстония выступает за то, чтобы при необходимости покупать их и за пределами Евросоюза.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что запуск решения ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины до сих пор тормозится из-за споров стран-членов о том, как именно это должно происходить.

Темы: ЭстонияУкраинаоружиевойна
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