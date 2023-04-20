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ЄС виділить ще 55 млн євро на гуманітарну допомогу Україні – єврокомісар

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 20:17
ЄС виділить ще 55 млн євро на гуманітарну допомогу Україні – єврокомісар
Фото: Getty Images

Єврокомісар із питань кризового врегулювання Янез Ленарчич у четвер, перебуваючи в Києві, оголосив про виділення додаткових 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомили в Генеральному директораті Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій із гуманітарної допомоги.

Як уточнив Ленарчич, нове фінансування гуманітарної допомоги Україні буде скероване на підготовку до наступної зими.

"Ми збільшуємо гуманітарну допомогу ЄС Україні ще на 55 мільйонів євро, щоб переконатися, що ми готові до додаткових викликів, пов'язаних із суворими та холодними зимовими місяцями", – оголосив єврокомісар.

З початку цього року Євросоюз уже виділив Україні 145 мільйонів євро, а загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії ця сума становить 685 мільйонів євро.

Гуманітарна допомога, що фінансується ЄС, надається через гуманітарні агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Оголошення про виділення додаткового фінансування гумдопомоги відбулось на тлі приєднання України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, де вона стала його 36-ю учасницею.

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Теми: ЄСУкраїнагуманітаркавійна
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