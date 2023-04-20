ЄС виділить ще 55 млн євро на гуманітарну допомогу Україні – єврокомісар

Єврокомісар із питань кризового врегулювання Янез Ленарчич у четвер, перебуваючи в Києві, оголосив про виділення додаткових 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Генеральному директораті Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій із гуманітарної допомоги.

Як уточнив Ленарчич, нове фінансування гуманітарної допомоги Україні буде скероване на підготовку до наступної зими.

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"Ми збільшуємо гуманітарну допомогу ЄС Україні ще на 55 мільйонів євро, щоб переконатися, що ми готові до додаткових викликів, пов'язаних із суворими та холодними зимовими місяцями", – оголосив єврокомісар.

З початку цього року Євросоюз уже виділив Україні 145 мільйонів євро, а загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії ця сума становить 685 мільйонів євро.

Гуманітарна допомога, що фінансується ЄС, надається через гуманітарні агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Оголошення про виділення додаткового фінансування гумдопомоги відбулось на тлі приєднання України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, де вона стала його 36-ю учасницею.