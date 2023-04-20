ЕС выделит еще 55 млн евро на гуманитарную помощь Украине - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич в четверг, находясь в Киеве, объявил о выделении дополнительных 55 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций по гуманитарной помощи.

Как уточнил Ленарчич, новое финансирование гуманитарной помощи Украине будет направлено на подготовку к следующей зиме.

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь ЕС Украине еще на 55 миллионов евро, чтобы убедиться, что мы готовы к дополнительным вызовам, связанным с суровыми и холодными зимними месяцами", – объявил еврокомиссар.

С начала этого года Евросоюз уже выделил Украине 145 миллионов евро, а всего с начала полномасштабного вторжения России эта сумма составляет 685 миллионов евро.

Гуманитарная помощь, финансируемая ЕС, предоставляется через гуманитарные агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.

Объявление о выделении дополнительного финансирования гумпомощи состоялось на фоне присоединения Украины к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, где она стала его 36-й участницей.