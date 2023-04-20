Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС выделит еще 55 млн евро на гуманитарную помощь Украине - еврокомиссар

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 20:17
ЕС выделит еще 55 млн евро на гуманитарную помощь Украине - еврокомиссар
Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам кризисного урегулирования Янез Ленарчич в четверг, находясь в Киеве, объявил о выделении дополнительных 55 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщили в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и операций по гуманитарной помощи.

Как уточнил Ленарчич, новое финансирование гуманитарной помощи Украине будет направлено на подготовку к следующей зиме.

"Мы увеличиваем гуманитарную помощь ЕС Украине еще на 55 миллионов евро, чтобы убедиться, что мы готовы к дополнительным вызовам, связанным с суровыми и холодными зимними месяцами", – объявил еврокомиссар.

С начала этого года Евросоюз уже выделил Украине 145 миллионов евро, а всего с начала полномасштабного вторжения России эта сумма составляет 685 миллионов евро.

Гуманитарная помощь, финансируемая ЕС, предоставляется через гуманитарные агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.

Объявление о выделении дополнительного финансирования гумпомощи состоялось на фоне присоединения Украины к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, где она стала его 36-й участницей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСУкраинагуманитаркавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
ЕС
Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС
Кулеба разочарован торможением решения ЕС о совместной покупке боеприпасов для Украины
"Нова Пошта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: