Близько 20 республіканців у Конгресі закликали Байдена припинити допомогу Україні

Виправлено 21:30. У попередній версії новини вказувалось, що підписанти листа є членами Сенату США, але насправді там є й члени Палати представників. Перепрошуємо за помилку.

Група республіканців у Конгресі підготували спільного листа до президента США Джо Байдена, у якому закликають припинити допомогу Україні у такому форматі, як це було досі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Серед членів конгресу, які підписали листа – скандально відома трампістка й прихильниця теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін, а також Ренд Пол, який гальмував виділення допомоги Україні.

"Почався другий рік війни, але осяжного кінця не видно, як і немає чіткої стратегії, як її завершити. Маріонеткова війна (в оригіналі – proxy war) з Росією в Україні – не в інтересах США і загрожує ескалацією, яка може вийти з-під контролю", – пишуть автори листа.

На їхню думку, нинішня стратегія адміністрації Байдена – постійна допомога і санкції – ведуть до "ескалації та ще більшого насильства" і збільшують загрозу прямого зіткнення з Росією.

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Серед іншого, вони розкритикували рішення передати Україні HIMARS, тому що його сприйняли як серйозну провокацію, та критикують потенційні рішення про надання Україні нових видів озброєння більшої дальності.

"Ми будемо виступати проти усіх подальших пакетів допомоги, якщо вони не будуть прив’язані до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на те, аби швидко завершити цю війну", – заявляють політики.

Вони також вважають, що терпіння Москви у "веденні маріонеткової війни з НАТО", мовляв, може добігти краю у будь-який момент, а саме рішення Путіна напасти на Україну має бути чітким доказом, що він готовий застосовувати силу.

Підписанти також аргументують, що США витрачають завеликі кошти в інтересах України, влада якої "історично загрузла в корупції" тоді, коли у Штатах достатньо власних внутрішніх проблем. На додачу, аргументують вони, така масштабна допомога шкодить боєготовності американської армії.

Вони також вважають, що рішення Вашингтона підтримувати Україну сприяє зближенню Росії і Китаю, а це додаткова загроза.

"Є прийнятні способи, як США можуть підтримати український народ, але безлімітне постачання зброї на підтримку безкінечної війни – це не один з таких варіантів. У наших національних інтересах, як і українського народу – заохотити до переговорів, які потрібні невідкладно для того, щоби цей конфлікт отримав розв’язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", – завершують підписанти.

Як повідомлялося раніше, група сенаторів від Демократичної та Республіканської партії США просить у Пентагону інформацію про те, що потрібно, щоб надати Україні винищувачі F-16.