Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 20 республиканцев в Конгрессе призвали Байдена прекратить помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 20:26
Около 20 республиканцев в Конгрессе призвали Байдена прекратить помощь Украине
Фото: Getty Images

Исправлено 21:30. В предыдущей версии новости указывалось, что подписанты письма являются членами Сената США, но на самом деле там есть и члены Палаты представителей. Извиняемся за ошибку.

Группа республиканцев в Конгрессе подготовили совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывают прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди членов конгресса, подписавших письмо – скандально известная трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Рэнд Пол, который тормозил выделение помощи Украине.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

Среди прочего, они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – заявляют политики.

Они также считают, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО", мол, может подойти к концу в любой момент, а само решение Путина напасть на Украину должно быть четким доказательством, что он готов применять силу.

Подписанты также аргументируют, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции" тогда, когда в Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют они, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также считают, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая, а это дополнительная угроза.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрить к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – завершают подписанты.

Как сообщалось ранее, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партии США просит у Пентагона информацию о том, что нужно, чтобы предоставить Украине истребители F-16.

УП, исправлен заголовок
Темы: СШАУкраинавойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт

фотоВ Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция

Пока сын Пескова "воевал" в Украине, его Tesla получала штрафы в Москве – росСМИ

В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим

В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Все новости...
США
Молодой датчанин совершил самоподжог под посольством США в Копенгагене
США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams – AP
США предупреждали, что Украина не сможет удержать Бахмут, еще в январе, но город стоит – WP
Последние новости
01:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 2 громадам
00:42
Зеленский: РФ говорит, что воюет в Украине с НАТО, потому что неспособна нас победить
23:52
Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт
23:30
фотоСырский проехал по всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении
23:11
Немецкий генерал призвал к скорейшей передаче Украине истребителей F-16
22:58
Twitter возвращает знаменитостям "синюю галочку" без уплаты за подписку – СМИ
22:33
Спас от обстрелов 150 человек. История борьбы волонтера с Лисичанска за жизнь украинцев
22:21
В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции
22:08
Зеленский анонсировал международные события, которые могут дать воинам больше оружия
21:51
Главный дипломат ЕС призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе
Все новости...
Реклама: