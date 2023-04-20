Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Около 20 республиканцев в Конгрессе призвали Байдена прекратить помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 20:26
Около 20 республиканцев в Конгрессе призвали Байдена прекратить помощь Украине
Фото: Getty Images

Исправлено 21:30. В предыдущей версии новости указывалось, что подписанты письма являются членами Сената США, но на самом деле там есть и члены Палаты представителей. Извиняемся за ошибку.

Группа республиканцев в Конгрессе подготовили совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывают прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Реклама:

Среди членов конгресса, подписавших письмо – скандально известная трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Рэнд Пол, который тормозил выделение помощи Украине.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – заявляют политики.

Они также считают, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО", мол, может подойти к концу в любой момент, а само решение Путина напасть на Украину должно быть четким доказательством, что он готов применять силу.

Подписанты также аргументируют, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции" тогда, когда в Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют они, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также считают, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая, а это дополнительная угроза.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрить к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – завершают подписанты.

Как сообщалось ранее, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партии США просит у Пентагона информацию о том, что нужно, чтобы предоставить Украине истребители F-16.

УП, исправлен заголовок
Темы: СШАУкраинавойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: