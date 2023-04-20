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Шмигаль про перший саміт міст і регіонів: "Надзвичайно продуктивний день"

Олена РощінаЧетвер, 20 квітня 2023, 20:58
Шмигаль про перший саміт міст і регіонів: Надзвичайно продуктивний день
Міжнародний саміт міст і регіонів у Києві, фото з соцмереж Дениса Шмигаля

На першому Міжнародному саміті міст і регіонів, що пройшов 20 квітня у Києві, було підписано 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook і Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Надзвичайно продуктивний день Міжнародного саміту міст та регіонів".

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Деталі: Український прем’єр повідомив, що на саміті презентували концепцію Регіонального офісу міжнародного співробітництва – "створення мережі комунікаційних майданчиків місцевих влад з іноземними партнерами".

Також підписали спільну Декларацію за участю 30-ти країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів. Вона підтверджує готовність брати патронат над постраждалими від російського терору регіонами.

Учасники саміту узгодили керівні принципи "горизонтального партнерства". Шмигаль уточнив: це "Build back better", верховенство права, непорушність місцевого самоврядування, залучення якнайширшого кола учасників.

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Крім того, Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС. Це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях, пояснив прем'єр.

Пряма мова Шмигаля: "Підписали 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами.

Дякую за незмінну готовність допомагати та підтримувати. As Strong As United!".

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Теми: Українасвітдопомога Україні
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