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Шмыгаль о первом саммите городов и регионов: "Чрезвычайно продуктивный день"

Елена РощинаЧетверг, 20 апреля 2023, 20:58
Шмыгаль о первом саммите городов и регионов: Чрезвычайно продуктивный день
Международный саммит городов и регионов в Киеве, фото из соцсетей Дениса Шмыгаля

На первом Международном саммите городов и регионов, который прошел 20 апреля в Киеве, было подписано 11 соглашений между украинскими регионами, городами, общинами и иностранными партнерами.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook и Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Чрезвычайно продуктивный день Международного саммита городов и регионов".

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Детали: Украинский премьер сообщил, что на саммите презентовали концепцию Регионального офиса международного сотрудничества – "создание сети коммуникационных площадок местных властей с иностранными партнерами".

Также подписали совместную Декларацию с участием 30-ти стран мира, Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов. Она подтверждает готовность брать патронат над пострадавшими от российского террора регионами.

Участники саммита согласовали основные принципы "горизонтального партнерства". Шмыгаль уточнил: это "Build back better", верховенство права, незыблемость местного самоуправления, привлечение широкого круга участников.

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Кроме того, Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС. Это крупнейшая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях, пояснил премьер.

Прямая речь Шмыгаля: "Подписали 11 соглашений между украинскими регионами, городами, общинами и иностранными партнерами.

Спасибо за неизменную готовность помогать и поддерживать. As Strong As United!".

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Темы: Украинамирпомощь Украине
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